La Cámara de Turismo de Puerto Pirámides presentó en la Feria Internacional de Turismo un nuevo emprendimiento de mototurismo guiado, impulsado por la empresaria Pamela Liberatti. La iniciativa propone recorridos en moto acompañados por guías autorizados, con el objetivo de diversificar la matriz turística y captar nuevos nichos de mercado.

Los tours no contemplan el alquiler de motos individuales, sino experiencias guiadas que respeten las 17 áreas protegidas de la provincia. “Tenemos mucho para mostrar a 50 o 70 kilómetros de Madryn”, explicó Liberatti, quien destacó que la propuesta busca ampliar la estadía de los visitantes y generar mayor impacto económico en gastronomía, comercio y servicios locales.

La empresaria subrayó que ofrecer nuevos productos permite que los turistas prolonguen su permanencia en los destinos, lo que se traduce en nuevas inversiones y fuentes de trabajo. Además, resaltó el interés de operadores internacionales, especialmente de Italia, que ven en esta modalidad una alternativa atractiva para quienes no pueden trasladar sus propias motos.

El proyecto se integra a una estrategia provincial que combina destinos consolidados como el avistamiento de ballenas con emergentes como los viñedos de Los Altares, los campos de tulipanes en Esquel y los centros invernales cordilleranos.

“Juntando las motos con el turismo queda un largo camino para seguir generando cosas en Chubut”, concluyó Liberatti, reafirmando su apuesta por la actividad privada en la región.