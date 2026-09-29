La Secretaría de Trabajo de Chubut difundió una serie de recomendaciones para ayudar a la ciudadanía a prevenir estafas digitales y detectar posibles intentos de phishing a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.

El phishing es una modalidad de fraude que busca engañar a las personas mediante comunicaciones que aparentan provenir de organismos públicos, empresas o servicios legítimos, con el objetivo de obtener información personal, contraseñas, datos bancarios u otras credenciales.

Desde el organismo remarcaron la importancia de prestar atención a determinados detalles antes de responder un mensaje, abrir un enlace o brindar información personal.

Cuáles son las principales señales de alerta

Entre los aspectos que pueden indicar que un mensaje es fraudulento se encuentran los remitentes desconocidos o las direcciones de correo similares, pero no idénticas, a las utilizadas por sitios oficiales.

También se recomienda prestar atención a errores de ortografía y gramática, ausencia de tildes o caracteres extraños, señales que pueden aparecer en comunicaciones fraudulentas.

Otro punto clave son los enlaces incluidos en los mensajes. Una modificación mínima en una dirección web puede indicar que se trata de una página falsa.

Desde la Secretaría aconsejaron además desconfiar de cualquier comunicación que solicite contraseñas, datos bancarios o información personal por correo electrónico, especialmente cuando intenta generar miedo, urgencia o presión para que el usuario actúe inmediatamente.

Cómo protegerse

Una de las principales recomendaciones consiste en no hacer clic en enlaces sospechosos y evitar proporcionar información personal ante pedidos que no hayan sido verificados.

Para comprobar una comunicación, se aconseja ingresar directamente al sitio oficial del organismo o empresa desde el navegador, sin utilizar el enlace recibido en el mensaje.

También se recomienda verificar que la página cuente con un certificado de seguridad y que la dirección corresponda efectivamente al sitio que se desea consultar.

El director de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, Julio César Stolz, destacó la necesidad de revisar cuidadosamente cada comunicación antes de responder o compartir información.