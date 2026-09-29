El chico que no encuentra las palabras cuando quiere contar algo. La alumna que parece distraída cuando la docente explica una consigna. El adolescente que evita participar en clase por miedo a equivocarse o quedarse en blanco. Detrás de estas situaciones, que muchas veces son interpretadas como falta de interés, timidez o desobediencia, puede existir una dificultad específica: el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL).

Se trata de una dificultad significativa y persistente para comprender y/o producir lenguaje que no puede explicarse por una pérdida auditiva, discapacidad intelectual, autismo u otra condición neurológica.

Según estudios internacionales citados por especialistas, el TDL afecta aproximadamente al 7% de los niños en edad escolar, lo que equivale a uno de cada 15 chicos o, en términos prácticos, a entre dos y tres alumnos por aula.

Sin embargo, pese a su frecuencia, continúa siendo una condición poco reconocida. Una de sus principales características es precisamente su invisibilidad. Muchos niños con TDL son considerados distraídos, tímidos, inmaduros o poco participativos antes de que se identifique que existe una dificultad específica del lenguaje.

“El TDL es una de las condiciones del neurodesarrollo más frecuentes y, paradójicamente, una de las menos conocidas. Muchas veces llegamos al diagnóstico después de años en los que el niño fue interpretado de manera equivocada”, explicó la Dra. Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral y coordinadora del Área de Lenguaje del Hospital Universitario Austral.

Cómo puede afectar la escolaridad

El lenguaje cumple un papel central en el aprendizaje: permite comprender consignas, incorporar conocimientos, construir vínculos y expresar emociones. Cuando existen dificultades persistentes, el impacto puede extenderse a diferentes aspectos de la vida cotidiana.

En el ámbito escolar, entre el 50% y el 70% de los chicos con TDL desarrolla dificultades en la lectura, la escritura y el aprendizaje matemático, según la información difundida en el material de referencia.

Además, algunos presentan trastornos específicos de la lectoescritura, como la dislexia. Incluso puede ocurrir que un niño lea correctamente en voz alta, pero tenga dificultades para comprender lo que acaba de leer, una situación que puede confundirse con falta de atención.

“Un niño con TDL entiende mucho más de lo que muchas veces logra expresar. El desafío no está en la inteligencia ni en las ganas de aprender; está en el lenguaje. Por eso es tan importante que docentes, pediatras y familias conozcan las señales de alerta”, señaló Maggio.

El impacto también puede sentirse en la adolescencia

Las dificultades no necesariamente quedan limitadas al rendimiento escolar. Diversas investigaciones citadas en el texto señalan que los adolescentes con TDL pueden presentar mayores dificultades para establecer y sostener vínculos con sus pares, además de situaciones de aislamiento, experiencias de bullying y problemas relacionados con la autoestima y la regulación emocional.

No encontrar las palabras, tener dificultades para comprender determinadas situaciones comunicativas o participar espontáneamente en una conversación puede generar frustración, inseguridad y retraimiento.

Con el tiempo, estas experiencias pueden influir también en la construcción de la identidad y el bienestar emocional.

Cuáles son las señales de alerta

Los especialistas recomiendan prestar atención a determinadas situaciones que pueden justificar una consulta profesional, entre ellas:

Inicio tardío del lenguaje, dificultad para formar oraciones acordes a la edad, problemas persistentes para comprender consignas, vocabulario reducido o dificultades lingüísticas que continúan durante la escolaridad.

La detección temprana resulta especialmente importante porque permite comenzar antes con estrategias de intervención.

“La consulta precoz permite implementar estrategias y tratamientos que mejoran la comunicación, el desempeño académico y la participación social. Cuanto antes se identifique la dificultad, mayores son las oportunidades de desarrollo”, afirmó la especialista.

Qué pueden hacer las familias y las escuelas

La fonoaudiología ocupa un papel central en la evaluación e intervención, pero el acompañamiento cotidiano también puede marcar una diferencia.

Entre las estrategias sencillas mencionadas se encuentran darle al niño unos segundos más para encontrar las palabras, dividir las consignas extensas en pasos más simples, comprobar que comprendió la información y aceptar diferentes formas de expresión.

En vísperas del Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, el objetivo es aumentar el conocimiento sobre una condición que puede pasar desapercibida durante años.

Detrás de cada dificultad hay chicos con ideas, conocimientos y ganas de participar que muchas veces encuentran obstáculos para transformarlos en palabras. Reconocer el TDL es el primer paso para que puedan recibir el acompañamiento necesario y no sean definidos por una dificultad que muchas veces permanece invisible.