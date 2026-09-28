La Municipalidad de Rada Tilly, encabezada por la intendente Mariel Peralta, firmó un acuerdo con el Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas que permitirá ampliar las herramientas de prevención y asistencia en los clubes de la ciudad.

La iniciativa alcanza al Club Náutico Rada Tilly, C.A.R.T. y Chenque Rugby Club, instituciones que cumplen un rol deportivo, social y formativo en la comunidad. El convenio incluye apoyo para la cobertura de emergencias médicas, la entrega de un DEA (Desfibrilador Externo Automático) a cada club y capacitaciones en RCP y primeros auxilios.

Además, se prevé la realización de charlas y jornadas educativas sobre salud y prevención de adicciones, destinadas especialmente a jóvenes y deportistas. Los espacios de los clubes también serán utilizados para talleres y acciones de salud pública abiertas a toda la comunidad.

“Con este acuerdo sumamos cobertura, capacitación, prevención y equipamiento para cuidar a quienes todos los días participan de estos espacios”, destacó la intendente Peralta.

De esta manera, el Municipio contribuye a reducir la carga económica de las instituciones y garantiza una respuesta médica oportuna ante emergencias, reforzando la seguridad de quienes entrenan, compiten y comparten actividades en los clubes de Rada Tilly.