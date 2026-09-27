Google está de celebración. Este domingo 27 de septiembre de 2026, el gigante tecnológico conmemora su 28° aniversario con un nuevo Doodle interactivo que recupera la estética de los primeros años de la compañía.

El buscador eligió para la ocasión una imagen con un logotipo de estilo nostálgico, acompañado por una propuesta para que los usuarios puedan repasar distintos momentos de la historia de Google.

“¡Este Doodle celebra el 28.º aniversario de Google!”, señala la compañía en la presentación de la iniciativa.

La ilustración invita además a conocer más sobre la historia, la cultura y algunos de los momentos destacados de Google, a través de un cuestionario interactivo disponible en la plataforma Doodles.

Un recorrido por la historia de Google

A lo largo de sus casi tres décadas, Google pasó de ser un buscador de páginas web a convertirse en una de las principales compañías tecnológicas del mundo, con servicios y productos que forman parte del uso cotidiano de millones de personas.

Para este aniversario, la compañía decidió mirar hacia sus comienzos y recuperar parte de esa estética inicial como forma de celebrar su trayectoria.

El nuevo Doodle ya puede verse en la página principal del buscador y también permite acceder a la experiencia interactiva preparada especialmente para la fecha.