La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una prestación por desempleo destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por motivos que no les resultan imputables, como el despido sin causa, el vencimiento de un contrato y otras situaciones contempladas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Para acceder al beneficio, los trabajadores deben cumplir con una determinada cantidad de aportes previos, según la modalidad de contratación que tenían al momento de quedar desempleados.

Cuántos aportes se necesitan

En el caso de los trabajadores permanentes, se deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.

Para los trabajadores eventuales y de temporada, el requisito es acreditar menos de 12 meses de trabajo durante los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en los 12 meses previos a la desvinculación.

Cuántos meses se puede cobrar

La duración de la prestación se determina en función de los períodos trabajados y los aportes registrados durante los tres años anteriores a la solicitud.

El beneficio puede extenderse por entre dos y 12 cuotas, mientras que el importe mensual se establece de acuerdo con los salarios percibidos y los períodos con aportes registrados.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura.

Cómo se cobra la prestación

ANSES también gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular. Allí se deposita el dinero correspondiente a la prestación y el banco asignado entrega una tarjeta de débito para realizar extracciones y operar en cajeros automáticos.

En aquellos casos en los que el beneficiario ya cobre otra prestación de ANSES a través de una cuenta bancaria, el organismo puede utilizar esa misma cuenta.

Quienes tengan una caja de ahorro propia también pueden solicitar a su entidad financiera que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.

Con qué otras prestaciones puede combinarse

La prestación por desempleo puede percibirse junto con determinadas asignaciones familiares, entre ellas la Asignación por Prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por nacimiento o adopción, la Ayuda Escolar Anual y la Asignación por Matrimonio.

De esta manera, el beneficio funciona como un respaldo económico temporal para quienes pierden su empleo y cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la cobertura.