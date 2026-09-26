El hombre de 63 años fue identificada por la Policía como Ramon Segundo Vásquez, de 63 años.

fue hallado sin vida este sábado por la mañana en la vía pública, sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, en Comodoro Rivadavia.

El hecho motivó la intervención de personal de la Seccional Tercera y de Criminalística. De acuerdo con la información policial, tras examinar el cuerpo no se observaron indicios de criminalidad.

La situación fue informada a la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes y la intervención del servicio de emergencias para la certificación del fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Regional.

Según el reporte policial, el hecho fue inicialmente caratulado como muerte natural en la vía pública.