Un accidente vial se registró en la zona norte de Comodoro Rivadavia, cuando el conductor de una camioneta Toyota, de unos 42 años, perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl en dirección sur-norte. Tras el choque, el vehículo terminó cruzando de carril y quedó sobre la mano contraria de ingreso al centro de la ciudad.

A pesar de la violencia del impacto, el test de alcoholemia realizado al automovilista dio resultado negativo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría General Mosconi, agentes de Tránsito de Zona Norte y equipos de Defensa Civil, quienes colaboraron en la remoción del vehículo de la calzada y lo ubicaron de manera segura sobre la banquina, a la espera de una grúa particular.