La reincorporación de Bruno Sancci a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en la sede Trelew, reabrió el reclamo de quienes lo denunciaron por violencia de género. En diálogo con ABC Radio, por FM Records de Comodoro Rivadavia, Mariela Flores Torres afirmó que la prescripción de las actuaciones disciplinarias no significa que las denuncias hayan sido declaradas falsas.

“La Justicia federal observó cuestiones de procedimiento, pero nunca tomó posición respecto de la cuestión de fondo”, expresó Flores Torres. Según explicó, las denunciantes esperaban que la Universidad volviera a investigar los hechos después de que la Justicia anulara una resolución de cesantía. Cuestionó que el paso del tiempo terminara impidiendo una sanción administrativa.

La Facultad publicó el 23 de septiembre un comunicado en el que precisó que el Consejo Directivo había dispuesto la cesantía de Sancci en 2022, luego de un sumario iniciado a partir de una presentación colectiva. Esa decisión fue impugnada por el docente. En 2023, la Cámara Federal declaró nula una resolución posterior del Consejo Superior por deficiencias en el procedimiento y en las garantías de defensa. La institución aclaró que el tribunal no emitió un juicio sobre los hechos denunciados ni declaró falsas las denuncias.

De acuerdo con la Facultad, en abril de 2026 la Cámara declaró prescriptos los hechos incluidos en las denuncias de 2018 y 2019. También avaló una suspensión preventiva por un plazo máximo de tres meses vinculada con un episodio posterior y dispuso que, al finalizar ese período, Sancci debía ser reincorporado si no existía una nueva cesantía válida u otro impedimento normativo. La UNPSJB informó que cumplió esa resolución.

El reclamo de las denunciantes

Flores Torres sostuvo que el grupo se enteró de la reincorporación por los medios y cuestionó que las autoridades universitarias no les hubieran comunicado la medida. “Estamos viendo cómo seguimos”, señaló. También afirmó que las denunciantes enfrentan demandas civiles iniciadas por Sancci y advirtió que los procesos prolongados pueden desalentar a otras personas a presentar denuncias.

Durante la entrevista, Flores Torres planteó además preguntas sobre la muerte de Nadina Nieto Velasco, estudiante de la Facultad de Humanidades, ocurrida en 2024. La entrevistada remarcó que la investigación penal no atribuyó responsabilidad a Sancci por esa muerte, pero consideró que la Universidad debía examinar el caso en el ámbito administrativo.

Por su parte, la Facultad reconoció en su comunicado que la duración excesiva de las actuaciones y los errores cometidos durante su tramitación impidieron llegar a tiempo a una decisión definitiva y jurídicamente válida. Señaló que continuará aplicando las medidas académicas y preventivas permitidas por la normativa, con respeto de los derechos de todas las personas involucradas.