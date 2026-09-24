La pobreza en Argentina aumentó 4,1 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2025 y el primero de este año al alcanzar al 32,3 por ciento de sus habitantes, mientras que la indigencia también creció 1,2 puntos porcentuales y afectó al 7,5 por ciento de la población, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 24,4 por ciento; en ellos reside el 32,3 por ciento de las personas», detalló la institución pública en un informe.

El Indec añadió que «dentro de este conjunto, hay 5,6 por ciento de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 7,5 por ciento de las personas».

En un país con 46,4 millones de habitantes, la pobreza creció en un año 0,6 puntos porcentuales, pues en el primer semestre de 2025 afectaba al 31,6 por ciento de la población.

A su vez la indigencia también subió 0,6 puntos porcentuales entre el primer tramo de 2025 y el primero de 2026.

Con estos porcentajes, el Indec informa que la pobreza en todo el país alcanza a 9,7 millones de personas, y que la indigencia alcanza a 2,2 millones de los 30,1 millones que viven en los 31 aglomerados urbanos alcanzados por la Encuesta Permanente de Hogares del organismo estadístico.

Si se trasladan estos datos al conjunto de la población, se deduce que en todo el país más de 15 millones de habitantes están alcanzados por la pobreza, mientras que 3,4 millones de personas también malviven en la indigencia.

El menor nivel de pobreza se constató en el noreste del país, donde atañe al 41,5 por ciento de la ciudadanía, y la zona de Cuyo, donde afecta al 36,7 por ciento de la población.

La pobreza se acrecentó en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes frente a las localidades con más de medio millón de personas.

POBREZA POR EDADES

Las infancias de hasta 14 años son las más afectadas por la pobreza, pues esta situación alcanza al 44,5 por ciento de todas ellas.

También la indigencia es más dura con este colectivo, al condicionar al 10,8 por ciento.

El segmento de jóvenes entre 15 y 29 años es el segundo sector etario que más sufre la incidencia de la pobreza, al afectar al 36,9 por ciento.

La indigencia en este sector llega al 8,5 por ciento.

La serie estadística de la pobreza comenzó en el segundo semestre de 2016, cuando el 30,3 por ciento de la población era pobre.

Los indicadores más altos se registraron en la segunda mitad de 2020, cuando se constató que la pobreza afectaba al 42 por ciento de la población y la indigencia al 10,5 por ciento.

En diciembre de 2023, la administración que preside Javier Milei recibió un país con una pobreza que alcanzaba al 41,7 por ciento de la población, y una indigencia que afectaba al 11,9 por ciento de los habitantes. (Sputnik)