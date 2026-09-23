El presidente Javier Milei puso en duda la autoridad de la ONU al observar que las resoluciones del organismo sobre la disputa de soberanía vigente con Reino Unido en relación a las islas Malvinas son incumplidas por Londres.

«Una institución que no logra que las palabras pesen sobre los hechos, pierde su autoridad», advirtió el mandatario argentino este miércoles durante su disertación en el Debate General del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York.

Tras asegurar que la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas «es una causa nacional», el mandatario recordó la resolución 3.149 de la ONU, que insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa siga vigente.

«Cincuenta años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan: Hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas», manifestó Milei, en alusión a la principal iniciativa de explotación de crudo en el archipiélago.

Durante su tercera alocución ante la Asamblea General de la ONU, Milei advirtió que «toda actuación en este sentido no autorizada por la República Argentina, constituye un acto ilícito, tanto a la luz del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar como del derecho interno argentino».

«Por eso, quiero plantear una pregunta: ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?», cuestionó.

El mandatario reiteró la voluntad de Argentina de una defensa pacífica de su soberanía sobre las islas Malvinas, y repasó algunas de las iniciativas que tomó su Gobierno en las últimas semanas, como la presentación de cartas, recurrió a los instrumentos jurídicos disponibles, estableció sanciones a las empresas que operan en Malvinas y presentó un proyecto de ley al Congreso que avanza en ese sentido.

En ese contexto, el presidente argentino observó que «Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido», sino que «también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones».

En el marco del debate general de la Asamblea General de la ONU, que este año lleva por título «Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos», Milei defendió que el principio de libre determinación sobre las islas Malvinas no puede ser aplicado, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa».

En esa línea, indicó que si Londres realiza una interpretación selectiva sobre el principio de libre determinación respecto de los habitantes que viven en las islas Malvinas, «deberá explicar también cómo concilia ese criterio con los debates sobre autodeterminación existentes dentro de su propio territorio».

«Vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto», advirtió el mandatario argentino.

En política exterior, el mandatario argentino ha manifestado su alineamiento incondicional a EEUU e Israel.

Milei también cuestionó la intervención de la ONU durante la pandemia del covid-19, al señalar que impuso decisiones de control sobre la población mundial que condujeron a un «genocidio» en numerosos países.