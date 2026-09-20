El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se lanzó formalmente como candidato a presidente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El anuncio lo realizó ayer, durante un masivo acto político en Avellaneda, ante unas 30.000 personas.

La presentación oficial de sus aspiraciones nacionales se dio bajo el marco del Plenario Federal de su agrupación, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde dejó en claro sus ejes de campaña orientados a polarizar directamente con el gobierno de Javier Milei.

Cuenten conmigo

El gobernador bonaerense selló su postulación con una convocatoria directa a la militancia: «Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa».

Kicillof hizo hincapié en que «con el peronismo no alcanza». Remarcó la necesidad de sumar a sectores sociales, productivos y políticos que no provengan del PJ tradicional para edificar una opción mayoritaria «desde abajo».

Mensaje a Cristina

En un claro equilibrio político para evitar el choque directo dentro de su espacio, calificó a la exmandataria como «injustamente presa», pero al mismo tiempo envió mensajes hacia la cúpula partidaria (en alusión a La Cámpora y Máximo Kirchner) señalando que las alternativas no se construyen «en una oficina» ni mediante «una rosca a espaldas de la sociedad».

Cuestionó la narrativa oficial del equilibrio fiscal afirmando que «no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes, ni hay orden si los hogares están tapados de deuda».El gobernador ratificó además que comenzará a recorrer el país para consolidar el armado federal de su estructura política más allá de la provincia de Buenos Aires.