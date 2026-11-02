La prima de riesgo de Argentina subió con el inicio de noviembre un 2,3 por ciento hasta superar la barrera de los 800 puntos básicos, en su marca más elevada desde la víspera de las elecciones parlamentarias de octubre de 2025, dominadas por el oficialismo.

El indicador que elabora el J.P. Morgan alcanzó su máximo en más de doce meses y se ubicó en los 805 puntos básicos, según muestran las pizarras financieras.

La métrica que muestra a qué tasa puede financiarse un país respecto al rendimiento de los bonos de EEUU dejó atrás el mínimo registrado entre julio y agosto, cuando llegó a rondar los 400 puntos básicos.

Desde entonces, el índice empezó a escalar, de manera que en el transcurso del mes pasado avanzó un 29,7 por ciento, y en lo que va del año, se amplió un cuarenta y un por ciento.

En tanto, el índice del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) en la rueda financiera retrocedió un 3,3 por ciento en el transcurso de esta jornada, mientras los bonos en dólares también constataron una bajada del mismo porcentaje.

En un contexto internacional de alta, el incremento de la prima de riesgo responde a una escasa rentabilidad de los bonos argentinos, pues en octubre apenas le ganaron a la inflación.

Hace cuatro meses exactos, el 2 de julio, el riesgo país alcanzaba su menor nivel en más de ocho años, al ubicarse en 402 puntos básicos, guarismo que no se alcanzaba desde abril de 2018.

Al presentar el programa financiero de los próximos dos años, el Gobierno argentino aseguró en julio que podía afrontar todos los vencimientos de capitales y de intereses en 2026 y en 2027. (Sputnik)