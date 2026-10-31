La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada de Argentina, apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una causa vinculada con la promoción de la criptomoneda $Libra, que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores en febrero de 2025.

«La PIA pidió reabrir la investigación de la causa sobre $Libra y revertir el sobreseimiento de Milei», informaron fuentes judiciales este viernes a la Agencia Sputnik.

El organismo dependiente de la Procuración General de la Nación y especializado en investigar delitos relacionados con funcionarios públicos se apartó así de la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos posteriormente dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

En contraste con el criterio del magistrado, la PIA consideró que la investigación aún no estaba agotada y que quedaban aspectos centrales del caso por esclarecer antes de cerrar el expediente.

Por eso, además de cuestionar la resolución judicial, solicitó que se reabra la pesquisa y dejó planteada una apelación subsidiaria para que, si el pedido es rechazado, pueda revisar la decisión un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La intervención de la PIA se produce a dos días de que dos organizaciones civiles que intervinieron en la causa como «amicus curiae» (amigos del tribunal), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), reclamaron su actuación.

PRUEBAS FALTANTES

En su presentación, la Procuraduría retomó los cuestionamientos que habían adelantado estas instituciones sobre las medidas que no se profundizaron en el expediente.

Entre las diligencias pendientes, la PIA mencionó la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero relacionados con los hechos.

Otro de los puntos objetados fue la forma en que se evaluaron los elementos reunidos durante la pesquisa, pues de acuerdo a esta fiscalía especializada, algunos indicios fueron considerados de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permitían reconstruir una eventual trama de corrupción.

El 23 de octubre, el juez di Giorgi dispuso el sobreseimiento de los 11 investigados, en la causa, entre quienes estaban el presidente y Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, sin haberlos citado a declarar en indagatoria.

Durante el trámite del expediente, el juez no consultó a la PIA, pese a que ese organismo había abierto una investigación propia sobre lo ocurrido con la cripto $Libra poco después del lanzamiento y posterior derrumbe del token, incluso antes de que el caso llegara a los tribunales.

El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó en sus redes sociales la criptomoneda $Libra, cuya cotización se disparó tras la publicación.

Sin embargo, horas después, los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que provocó un desplome de su valor.

Ante la caída, el mandatario eliminó su publicación y alegó que no estaba interiorizado con el proyecto.

En EEUU también se presentó una demanda colectiva que reunió a más de 200 damnificados pero que fue desestimada el 1 de octubre. (Sputnik)