La iniciativa conjunta entre el Municipio y la Armada, busca frenar los constantes actos de vandalismo que afectan las instalaciones. Además, el acuerdo incluye la colocación de una cámara panorámica de 360 grados para la promoción turística de los paisajes locales.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia concretó la entrega de un moderno sistema de seguridad para dotar de videovigilancia al emblemático Faro San Jorge. El intendente Othar Macharashvili encabezó el acto este viernes por la mañana junto a miembros del gabinete municipal y el capitán de fragata de la Armada Argentina, Martín Sosa, en un trabajo articulado que busca resguardar el patrimonio histórico contra hechos de vandalismo y potenciar el atractivo turístico de la ciudad.

En ese marco, el acuerdo canalizado a través de Comodoro Turismo permitirá no solo proteger las instalaciones, sino también reabrir periódicamente sus puertas para que vecinos y visitantes aprecien el valor cultural del lugar. El intendente destacó la alianza estratégica con la Fuerza Armada y remarcó: “Con este moderno equipamiento de videovigilancia, la Armada va a estar monitoreando todo el perímetro de El Faro, para cuidar nuestro patrimonio cultural”. Asimismo, agregó que el sistema permitirá “minimizar los tiempos, mejorar los recursos más allá del aspecto turístico, con la finalidad de cuidar este histórico sitio”.

En esa línea, Macharashvili resaltó que la incorporación de cámaras domo de 360 grados posibilitará “enfocar distintos atractivos como Pico Salamanca y Caleta Córdova”. De este modo, las imágenes podrán visualizarse desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, a través de la página web oficial de Comodoro Turismo, sumandose a las ya existentes que filman el estado del mar y su costa en barrios Caleta Cordova, Km 3, Costanera céntrica y el Paseo ubicado en alrededores del Centro de Informes Turisticos.

Por su parte, el titular de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, valoró el trabajo coordinado con la Fuerza Naval “con quien venimos trabajando hace ya mucho tiempo en todo lo que es Turista por un Día, en lo que respecta algunas aperturas que hacemos eventualmente”, al tiempo que anticipó que se abrirá El Faro una vez al mes para la comunidad, “para que puedan disfrutar de esta vista espectacular y vivir una experiencia realmente tan linda, haciendo hincapié paralelamente en el cuidado del patrimonio”.

Para concluir, el capitán de fragata Martín Sosa agradeció la cesión en comodato de los insumos por parte del Ejecutivo local y las carteras responsables, afirmando que “las Fuerzas Armadas nos apoyamos mutuamente con el Municipio y con el pueblo de Comodoro, así que estamos muy agradecidos por la colaboración”