El Concejo Deliberante aprobó este viernes, en sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo, la prórroga de la emergencia financiera y presupuestaria, y la adecuación tarifaria del servicio de transporte urbano que presta Sol Bus. Ambas iniciativas obtuvieron seis votos afirmativos y cinco negativos, en una votación marcada por la ausencia del concejal Pablo Bustamante (DC), que fue determinante al momento de la definición. En la misma jornada se ratificó por unanimidad el convenio de renegociación de la obra Avenida de Circunvalación (camino petrolero), se convocó a audiencia pública por el boleto de Transporte Diadema y tomaron estado parlamentario el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2027.

Al iniciar la sesión, el presidente del Cuerpo, Maximiliano Sampaoli, informó la ausencia de Bustamante con una aclaración que trajo risas al recinto: según le habían comentado, el edil tendría turno en la veterinaria para llevar a su perro.

EMERGENCIA CON FACULTADES DELEGADAS

El debate sobre la emergencia financiera y presupuestaria concentró las intervenciones más duras. Omar Lattanzio recordó que su voto no podía acompañar a un Ejecutivo al que había denunciado por “la plata que tiran en los concursos privados de precios” y cuestionó la ausencia de su colega: “Esa mano definía. El señor no vino, tendría que haber estado acá”.

Desde el bloque DC, Luciana Ferreira señaló que el proyecto llegó sin exposición de motivos y sin funcionarios que explicaran su necesidad, y lo contrastó con los 1.600 millones de pesos destinados a eventos, que no se condicen con una emergencia. “La Municipalidad tiene plata, quiere esta herramienta para seguir usándola a su antojo sin rendir cuentas”, sostuvo, para aludir a “opacidad” en la administración del presupuesto. Ximena González sumó los cerca de 2.000 millones en alquileres publicados en el Boletín Oficial, la existencia de 50 coordinadores políticos y designaciones con sueldos de hasta el 60% del haber del intendente.

Maite Luque respondió que quienes resultaban funcionales a la opacidad eran aquellos que tenían “un concejal que no viene a votar”.

El punto más sensible lo expuso Martín Gómez, quien leyó el artículo incorporado al texto que faculta al Ejecutivo, en virtud de la emergencia, a modificar el alcance de las prestaciones, y las condiciones y los plazos de los contratos de servicios públicos concesionados de transporte. “Le están dando en bandeja facultades que nos corresponden. A partir de esta aprobación, el Ejecutivo puede hacer y deshacer lo que quiera con el contrato del transporte público”, advirtió.

BOLETO EN DOS TRAMOS: $1.975 Y $2.300 DESDE FEBRERO

El Ejecutivo había propuesto llevar el boleto urbano de $1.114,13 a $2.400. Con las modificaciones introducidas por los concejales, el aumento se aplicará en dos etapas: un primer tramo de $1.975 y, a partir de febrero, $2.300. Según los fundamentos del proyecto, el costo técnico mensual del servicio supera los 3.722 millones de pesos y el costo medio por pasajero alcanza los $3.603,96.

Lattanzio advirtió sobre sobrecostos en la estructura del servicio (calculados en base a la prestación anterior), Ferreira cuestionó que se aplique de manera lineal en el aumento un coeficiente cercano al 115%, cuando la combinación de los índices de costos arroja entre un 45% y un 55%, y recordó que el servicio se presta hoy con 25 unidades menos y menos kilómetros recorridos, algo que no se refleja ni en el subsidio ni en el costo del kilómetro.

Gómez volvió a señalar la contradicción de quienes “se jactaban de ser guardianes de las instituciones” y acababan de delegar funciones legislativas. Marcos Panquilto defendió la iniciativa y recordó que el aporte provincial equivale apenas al 5% de lo que aporta el Municipio, con un subsidio previsto de 45.000 millones para 2027: “No sean cínicos, no hablen del pueblo ahora si siempre le votaron en contra” dijo.

CIRCUNVALACIÓN, POR UNANIMIDAD

En contraste con el resto del temario, el Cuerpo ratificó por unanimidad el convenio de renegociación con Rigel S.A. por la obra Avenida de Circunvalación, adjudicada en 2023 por $1.019 millones y paralizada desde hace más de 35 meses sin avance físico, luego de que no llegara el financiamiento comprometido por Vialidad Nacional. El nuevo precio básico asciende a $14.225 millones, con un plazo de ejecución de 24 meses para sus siete tramos y casi 8 kilómetros.

Ariel Montenegro destacó que la obra traerá desarrollo urbanístico, mejoras en el tránsito y trabajo durante dos años, mientras que Lattanzio aclaró que en este caso se trata de una licitación y no de un concurso privado, y que la obra dará empleo a entre 80 y 100 personas.

DIADEMA, A AUDIENCIA PÚBLICA

El Cuerpo convocó a audiencia pública por la adecuación tarifaria de Transporte Diadema para el lunes 16 de noviembre a las 18, en el recinto del Concejo. Las inscripciones abrirán el 1 de noviembre. El proyecto prevé elevar el boleto urbano de $1.323,88 a $2.846 y el escolar de $661,84 a $1.399,87.

PRESUPUESTO 2027

Por último, tomaron estado parlamentario el Presupuesto de Recursos y Gastos y la Ordenanza Tributaria Anual 2027, que fueron girados a comisión. El presupuesto prevé gastos por $422.126 millones, un 25,67% más que en 2026, de los cuales 43.560 millones corresponden al subsidio del transporte público.