La secretaria de Gobierno cuestionó que se utilice el ejido de Comodoro para depositar residuos provenientes de la limpieza de las playas de la localidad vecina y anticipó que se reclamarán respuestas a la intendente Mariel Peralta.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia denunció el traslado de algas retiradas de la costa de Rada Tilly hacia el ejido de la ciudad, particularmente en al barrio Stella Maris. La situación fue advertida a partir de denuncias recibidas por la Guardia Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, acompañadas por fotografías en las que se identifican camiones con el escudo del municipio vecino descargando este material.

En ese contexto, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, expresó su enérgico rechazo ante la situación que se descubrió en la costa comodorense y reclamó explicaciones a la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, sobre el destino de los residuos, las algas y demás desechos que se recogen en esa localidad y son transportados ilegalmente a las playas de Comodoro.

“La intendente tiene que explicar por qué está usando a Comodoro como patio trasero de Rada Tilly», afirmó, a la vez que sentenció que “es una vergüenza que residuos, como las algas, y vaya uno a saber qué más materiales que molestan a Peralta sean recogidos en camiones y arrojadas en Comodoro Rivadavia”.

La funcionaria remarcó que el cuidado de la costa es una responsabilidad compartida entre ambas ciudades, pero que cada municipio debe hacerse cargo de la gestión de sus propios residuos y no trasladar el problema a su vecino.

Finalmente, reclamó una respuesta pública y transparente de la gestión de Rada Tilly sobre el destino que se le da a lo que se recolecta en sus playas, y pidió a los vecinos de Comodoro que denuncien cualquier situación similar que observen en la costa.