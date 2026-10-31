El intendente valoró la aprobación del boleto escalonado, la prórroga de la emergencia y el acuerdo por el Camino Petrolero, y apuntó contra la actitud de Sampaoli.

El intendente Othar Macharasvilli felicitó a los concejales por el resultado de la sesión extraordinaria de este viernes, en la que el Concejo Deliberante dio curso a los tres proyectos enviados por el Ejecutivo municipal. Al mismo tiempo, fue duro con la posición de Sampaoli.

«Su actitud es incomprensible. Fue secretario de Gobierno, manejó el transporte público de la ciudad y sabe del esfuerzo económico que está haciendo el Municipio para sostener los servicios. Sabe mejor que nadie cuál es la realidad, pero elige poner palos en la rueda», sostuvo el jefe comunal.

Respecto de lo votado, el cuadro tarifario del transporte urbano, a cargo de MR/Solbus, fue aprobado. El pasaje se actualizará de $1.114 a $1.975 en una primera etapa y llegará a $2.300 en febrero.

Asimismo, el cuerpo extendió por 60 días la emergencia económica, financiera y administrativa.

En tanto, el convenio de renegociación con Rigel S.A. para la obra del Camino Petrolero, la circunvalación que conecta la avenida Polonia con la Ruta Nacional 26, fue ratificado por 11 votos afirmativos, sin votos negativos.

Por otro lado, la audiencia pública por el boleto correspondiente a Transporte Diadema está prevista para el 16 de noviembre, a las 18:00. Además, ya ingresaron al Concejo los proyectos de Presupuesto 2027 y de ordenanza tributaria para el próximo año.