Con la presencia en las barras de los ex choferes de Patagonia, El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la emergencia económica.

La extensión de la emergencia fue apoyada por los seis votos del bloque oficialista de Arriba Chubut y mereció el rechazo de 4 de los cinco concejales de Despierta Comodoro presentes y de Omar Lattanzio del Plich

Pablo Bustamante,de Despierta Comodoro, está ausente de la sesión extraordinaria, en la que en instantes se aprobará el aumento del boleto de colectivo.