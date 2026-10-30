El Gobierno de Chubut impulsó una propuesta para asumir la recuperación integral de tramos de las rutas nacionales 3 y 25 ante el deterioro que presentan distintos sectores de la red vial. El plan prevé una inversión de 70 mil millones de pesos con recursos provinciales y busca mejorar corredores fundamentales para el transporte, la producción y el turismo.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Ignacio Torres al Gobierno nacional con el objetivo de obtener el traspaso de las obras necesarias para intervenir más de 115 kilómetros de rutas consideradas estratégicas para la provincia.

Según el proyecto, los trabajos se desarrollarán en tres tramos específicos. Uno de ellos corresponde a la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Dolavon, donde se proyecta la construcción de una nueva carpeta asfáltica, tareas de bacheo y mejoras en el sistema de drenaje.

Además, se prevén obras sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que une Comodoro Rivadavia con el empalme de la Ruta Provincial 27. Allí se realizarán trabajos de repavimentación, estabilización de terraplenes, reacondicionamiento de banquinas y protección de taludes.

El tercer sector comprende el tramo de la Ruta Nacional 3 entre Laguna Grande y el empalme con la Ruta Provincial 27. Las tareas incluirán nuevas capas asfálticas, reparación de deformaciones en la calzada, sellado de fisuras y demarcación vial.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que las intervenciones permitirán extender la vida útil de las rutas, optimizar la circulación y reducir los riesgos para quienes utilizan diariamente estos corredores, tanto para actividades laborales como para el transporte de cargas y el turismo.

Cada una de las obras contempla un plazo estimado de ejecución de 18 meses y forma parte de una estrategia orientada a mejorar la infraestructura vial en sectores que registran un alto nivel de tránsito.