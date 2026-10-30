Debió ser trasladado al Hospital Regional, un hombre de 41 años que inhalo humo tras un incendio en la madrugada de este viernes, se registró en su vivienda de calle Base Esperanza al 620, en el barrio Km 8 de Comodoro Rivadavia

El hecho se produjo alrededor de las 5:20, cuando el propietario despertó al percibir olor a quemado y descubrió que un sillón del living se encontraba envuelto en llamas. De inmediato se solicitó la intervención de los equipos de emergencia.

Personal de Bomberos acudió al lugar y logró sofocar el foco ígneo antes de que se extendiera a otros sectores de la vivienda. No obstante, el fuego provocó daños materiales en el sillón y afectó parte de las paredes del inmueble.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el incendio se habría originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda.

Si bien no se registraron personas lesionadas, el dueño de la casa fue derivado al Hospital Regional para ser evaluado por inhalación de humo. Fuentes intervinientes indicaron que la medida fue de carácter preventivo y que el hombre se encontraba fuera de peligro.