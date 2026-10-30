En el marco del juicio por el homicidio de Jorge David Nieves, un jurado popular declaró culpable a Pavei por el delito de homicidio agravado en estado de emoción violenta.

La decisión fue adoptada tras la evaluación de las pruebas y testimonios presentados durante el debate oral, en una causa que generó gran interés en el ámbito judicial de Comodoro Rivadavia.

Con el veredicto ya conocido, el proceso ingresará en una nueva etapa, en la que se definirán los alcances de la condena y la pena correspondiente para el acusado.

El caso fue abordado bajo la modalidad de juicio por jurados, mecanismo mediante el cual ciudadanos seleccionados participaron de la deliberación y emitieron el veredicto sobre la responsabilidad penal del imputado.

La resolución representa un paso clave en la investigación judicial por la muerte de Jorge David Nieves y marca el cierre de la instancia de debate respecto de la culpabilidad del acusado.