Este viernes la Legislatura del Chubut abrirá sus puertas a una jornada especial protagonizada por estudiantes de nivel secundario, quienes asumirán el rol de legisladores por un día en el marco del programa Voz Joven.

La iniciativa reunirá a representantes de 27 establecimientos educativos de diferentes localidades de la provincia. Durante la actividad, los jóvenes debatirán propuestas y participarán de una experiencia que recrea el funcionamiento de una sesión legislativa, utilizando las mismas bancas que ocupan habitualmente los diputados provinciales.

El vicegobernador Gustavo Menna destacó la importancia de esta propuesta, orientada a acercar a los estudiantes al trabajo parlamentario y fomentar la participación ciudadana desde edades tempranas.

La convocatoria despertó un marcado interés en toda la provincia. Más de 60 escuelas se inscribieron para formar parte de la experiencia, aunque la capacidad del recinto legislativo obligó a seleccionar solo 27 instituciones, en concordancia con la cantidad de bancas disponibles.

A través de Voz Joven, los estudiantes tienen la oportunidad de elaborar, presentar y defender proyectos vinculados a distintas problemáticas sociales, educativas y comunitarias, fortaleciendo sus conocimientos sobre el sistema democrático y el proceso legislativo.

La jornada contará con la participación de delegaciones provenientes de distintas ciudades chubutenses y se consolidó como uno de los espacios de encuentro juvenil más importantes impulsados por la Legislatura provincial.