La Escuela N° 155 vivió una jornada especial con la inauguración de su nuevo estudio de radio y streaming, un espacio destinado a que los estudiantes desarrollen propuestas comunicacionales y fortalezcan sus experiencias educativas vinculadas a los medios.

El estudio fue bautizado con el nombre de “Carlos Omar”, en reconocimiento al recordado locutor de Radio Del Mar, cuya trayectoria dejó una profunda huella en la comunicación de la región.

El acto contó con una importante participación de familias, docentes, alumnos y referentes de la comunidad, quienes acompañaron la puesta en marcha de un proyecto que busca fomentar la expresión, la creatividad y el aprendizaje a través de la comunicación.

Durante la ceremonia, la directora del establecimiento, Guadalupe Leblic, destacó el esfuerzo realizado para concretar la iniciativa y expresó su emoción por la inauguración. “Los sueños se hacen realidad”, señaló ante los presentes.

En representación de Carlos Omar participaron integrantes de Radio Del Mar y Del Mar Digital. Marcelo Vidal y Soledad Herrera hicieron entrega de un cuadro con la imagen del histórico locutor para ser colocado en el estudio, como parte del homenaje a su legado.

Con este nuevo espacio, la institución incorpora una herramienta que permitirá a los alumnos generar contenidos radiales y audiovisuales, al tiempo que promueve el aprendizaje de nuevas tecnologías y formatos de comunicación.