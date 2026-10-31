La propuesta está destinada a personas adultas y busca fortalecer la memoria, la atención, el lenguaje y otras funciones cognitivas. Los encuentros serán semanales, con cupos reducidos e inscripción previa.

El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia abrió las inscripciones para un Taller de Estimulación Cognitiva, destinado exclusivamente a personas mayores de 45 años.

La iniciativa está a cargo del equipo de Salud Mental del establecimiento sanitario y propone un espacio de trabajo grupal orientado al entrenamiento de distintas habilidades cognitivas.

Un espacio para ejercitar la memoria y la atención

Durante los encuentros se desarrollarán actividades destinadas a estimular funciones ejecutivas, atención, memoria y lenguaje.

El objetivo es ofrecer un espacio de participación y entrenamiento cognitivo mediante ejercicios grupales que favorezcan el mantenimiento de estas capacidades.

La propuesta se desarrollará mediante encuentros semanales y en grupos reducidos, por lo que será necesario completar una inscripción previa.

Cómo inscribirse al taller

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción habilitado por el hospital.

Formulario: https://forms.gle/nSzbJd27i1S82xf48

El taller se realizará en el Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi, Comodoro Rivadavia.