Los trabajos se desarrollan en el sector del barrio Médanos, con el aporte de maquinaria de una empresa del sector petrolero. Además, se realizarán tareas de rectificación del canal de guarda para optimizar el escurrimiento del agua.



La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con los trabajos de aterrazamiento en el Cerro Hermitte, en el sector del barrio Médanos, donde ya se lleva adelante la segunda etapa de intervención. Las tareas forman parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones del terreno y avanzar en las obras previstas para el sector.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “ya llevamos una semana trabajando con la segunda etapa del aterrazamiento en la zona del barrio Médanos. La primera etapa está terminada, aunque estamos rectificando algunas terrazas que se vieron afectadas por las lluvias”.

En ese sentido, el funcionario confirmó que las tareas continuarán durante los próximos días, con el objetivo de avanzar en el movimiento de suelo y completar los trabajos planificados. Si bien la cantidad de material que deberá removerse todavía se encuentra en evaluación, Navarro destacó que se trata de una intervención de importante magnitud.

Asimismo, señaló que una de las acciones previstas será la rectificación del canal de guarda de Médanos, una tarea relevante para el sector, ya que permitirá mejorar las condiciones de escurrimiento del agua.

Finalmente, Navarro agradeció la colaboración de la empresa PECOM, que cedió maquinaria para el desarrollo de los trabajos, y destacó la importancia de este aporte para sostener el avance de las tareas en Cerro Hermitte.