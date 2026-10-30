Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición de la Expo Patagonia Hobbies, un evento que año tras año reúne a coleccionistas, modelistas y amantes de la cultura pop en una jornada cargada de nostalgia y entretenimiento.

La exposición se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre, de 14:00 a 20:00, en las instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

El organizador del evento, Sergio Herrera, recordó que la iniciativa nació a partir de la pasión compartida por el modelismo y el coleccionismo. Lo que comenzó como un proyecto impulsado por un pequeño grupo de aficionados terminó convirtiéndose en una propuesta consolidada dentro de la agenda cultural de la región.

La edición de este año contará con más de 50 mesas de expositores que exhibirán una amplia variedad de colecciones. Los visitantes podrán recorrer espacios dedicados a vehículos a escala, figuras de acción, álbumes de figuritas, monedas, billetes antiguos, discos de vinilo, cassettes y videojuegos retro.

Entre las principales atracciones también habrá una sala temática inspirada en películas de terror, además de exhibiciones especiales realizadas por coleccionistas locales y la participación de instituciones y agrupaciones vinculadas a distintas actividades recreativas.

Uno de los sectores más llamativos será el dedicado a réplicas de vehículos icónicos del cine y la televisión, con modelos inspirados en producciones como Volver al Futuro y Jurassic Park.

Desde la organización destacaron que la Expo Patagonia Hobbies busca promover el encuentro entre generaciones, compartir pasiones y visibilizar el trabajo de coleccionistas y hacedores culturales de la región. La expectativa es reunir a familias, aficionados y curiosos en una tarde diferente, atravesada por los recuerdos, el entretenimiento y la creatividad.