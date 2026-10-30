Miles de manifestantes se movilizaron este viernes por las calles de Roma, Italia, en el marco de una huelga general convocada por el sindicato de izquierda Unione Sindacale di Base (USB), para expresar su rechazo al aumento del costo de vida y a las prioridades económicas del Gobierno.

La concentración comenzó en las inmediaciones de la estación de Termini, desde donde los participantes iniciaron una marcha encabezada por una gran pancarta con críticas a sectores acusados de beneficiarse del trabajo de los empleados mientras, según los organizadores, se deterioran las condiciones de vida de los trabajadores.

La protesta reunió a diversos sectores sociales. Entre los asistentes hubo estudiantes, agricultores, camioneros, bomberos y trabajadores de distintas actividades, quienes recorrieron la capital italiana portando carteles y banderas con reclamos vinculados a la situación económica y social del país.

Uno de los principales ejes de la movilización fue la demanda de mayores inversiones en educación y vivienda. Los estudiantes sostienen desde hace semanas distintas medidas de protesta para exigir más recursos destinados a escuelas y programas habitacionales.

Por su parte, productores agropecuarios y transportistas reclamaron respuestas frente al aumento de los precios de los combustibles y el incremento generalizado del costo de vida, factores que impactan directamente en sus actividades.

Además, los manifestantes cuestionaron el incremento del gasto en Defensa y pidieron que una mayor parte de los recursos públicos se destine a áreas sociales, como educación, salud y asistencia a los sectores más afectados por la crisis económica.

La convocatoria de USB logró congregar en una misma movilización a distintos sectores que comparten preocupaciones sobre la situación económica actual y las políticas públicas implementadas en Italia.