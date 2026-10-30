El intendente encabezó el acto en el que se formalizó el avance en la adjudicación de terrenos a vecinos que cumplieron con los requisitos establecidos. Los lotes cuentan con mensura y servicios, para que las familias puedan proyectar la construcción de sus hogares.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili junto a integrantes del gabinete Municipal concretó la entrega de actas compromiso a familias de Comodoro Rivadavia que avanzan en el acceso a la tierra pública fiscal.

Durante el acto, el Ejecutivo municipal destacó la concreción del compromiso asumido en torno a garantizar que los beneficiarios puedan contar con un terreno con los servicios correspondientes. “Lo más importante es cumplir lo que se prometió y que las familias puedan tener sus terrenos con todos los servicios para proyectar un futuro concreto”, afirmó.

Además, agradeció la confianza de las familias y el trabajo de los equipos municipales, que continúan atendiendo las demandas de la comunidad en un contexto complejo para la ciudad, atravesado por la emergencia del cerro Hermitte.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández explicó que esta entrega se realiza bajo la premisa de avanzar con lotes mensurados y con servicios. “Felicito a los beneficiarios y les agradezco el tiempo de espera”, dijo al recordar que “tras lo sucedido con el desplazamiento geológico, los recursos municipales estuvieron destinados prioritariamente a atender esa situación”.

En tanto el beneficiario César Quinteros, se mostró emocionado por el acceso a un lote, al comentar: “Hace 14 años me anoté en Tierras y esperé todos estos años para que se me dé esta oportunidad y acá está. Estoy contento y le doy las gracias a la gestión de intendente Othar Macharashvili”.