El presidente Javier Milei vuelve a viajar a España, donde hace unos días no fue recibido por Abascal. Todo esto lo hace, no solo con fondos públicos, sino en medio del bochorno por su participación en la fuga de Flávio Bolsonaro a Brasil, donde nadie -ni siquiera su partido- defiende al prófugo.

Mientras tanto, la justicia misma plantea reabrir el cierre de la causa Estafa Libra.

Lula lo invitó a Milei y a Trump a su asunción.

Todo esto y más, entre ello lo que puede pasar con la derrota de Trump el martes en las intermedias, en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: