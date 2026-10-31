La propuesta se realizará este sábado 31 de octubre, de 14 a 22 horas, en Comodoro Rivadavia. Habrá actividades para niños, adolescentes y jóvenes, organizadas por iglesias cristianas de la ciudad.
Este sábado 31 de octubre, la Plaza España de Comodoro Rivadavia será escenario de “Octubrillante, Fiesta de la Luz”, una jornada recreativa destinada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con propuestas que incluyen juegos, creatividad, experiencias científicas, teatro y música en vivo.
La iniciativa es organizada por distintas iglesias cristianas de la ciudad, con el acompañamiento del Consejo de Pastores de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
El encuentro se desarrollará entre las 14 y las 22 horas, con actividades diferenciadas según las edades de los participantes.
Juegos, ciencia y merienda para los más pequeños
La primera parte de la jornada, de 14 a 18 horas, estará destinada especialmente a niños y niñas.
Durante ese período se instalarán distintos stands con juegos, actividades creativas y un laboratorio de ciencias, donde los participantes podrán explorar, aprender y divertirse.
Además, se compartirá una merienda como parte de las propuestas preparadas para las familias.
Teatro y bandas en vivo para adolescentes y jóvenes
A partir de las 18 y hasta las 22 horas, las actividades estarán orientadas a preadolescentes, adolescentes y jóvenes.
La programación incluirá presentaciones teatrales y actuaciones de bandas en vivo, con espacios pensados para promover la participación y el encuentro.
El cierre de la jornada estará acompañado por un mensaje de fe y esperanza dirigido a los asistentes.
Una celebración que se realiza desde 2012
“Octubrillante” es una iniciativa que se desarrolla desde 2012 en distintos puntos del país y que se presenta como una alternativa a otras celebraciones de esta fecha.
Su propuesta busca poner en el centro la celebración de la vida, la alegría, la luz y el encuentro comunitario, con las infancias y las nuevas generaciones como protagonistas.
En Comodoro Rivadavia, la convocatoria será este sábado 31 de octubre en Plaza España, con una programación que se extenderá durante ocho horas.
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