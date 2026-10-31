La propuesta se desarrollará este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en distintos puntos de la ciudad. Habrá una caminata zombie en avenida Polonia y una convocatoria de disfraces en el Parque de la Ciudad de Kilómetro 3.

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana diferente con una nueva edición de Paso Zombie CR, una propuesta temática de Halloween que reunirá a quienes disfrutan de los disfraces, el maquillaje artístico y la caracterización de personajes de terror.

La actividad se desarrollará durante dos jornadas, con encuentros programados en distintos sectores de la ciudad.

Sábado 31 de octubre: caminata zombie en avenida Polonia

La primera jornada tendrá lugar este sábado 31 de octubre, en el sector del Natatorio Municipal, sobre avenida Polonia.

La convocatoria comenzará a las 14:30 y se extenderá hasta las 18:00, mientras que la esperada caminata zombie está prevista para las 17:30.

La propuesta invita a los participantes a sumarse con sus mejores caracterizaciones, maquillajes y disfraces inspirados en el universo del terror.

Domingo 1 de noviembre: encuentro de disfraces en Kilómetro 3

Las actividades continuarán el domingo 1 de noviembre en el Parque de la Ciudad, ubicado en Kilómetro 3.

En esta oportunidad, el encuentro se realizará de 14:30 a 18:00 y estará dedicado a una convocatoria de disfraces.

Desde la organización aclararon que durante esta segunda jornada no habrá caminata, a diferencia de la actividad prevista para el sábado.

Un fin de semana para los fanáticos de Halloween

Paso Zombie CR propone dos encuentros para quienes disfrutan de la creatividad, el maquillaje y las caracterizaciones de Halloween.