La Academia dio vuelta el resultado en el Cilindro de Avellaneda con goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. El Tiburón había comenzado ganando, pero la derrota lo dejó sin posibilidades matemáticas de mantener la categoría a una fecha del final del Torneo Clausura 2026.

Racing derrotó 2 a 1 a Aldosivi en el estadio Presidente Perón, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y selló el descenso del conjunto marplatense a la Primera Nacional.

El equipo visitante necesitaba sumar para mantener sus posibilidades de permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, pese a comenzar en ventaja, terminó sufriendo una derrota que lo dejó sin chances de alcanzar a Deportivo Riestra en la tabla anual.

Por su parte, Racing consiguió una victoria en su última presentación del año como local, aunque ya había quedado eliminado de la pelea por ingresar a los playoffs del campeonato.

Aldosivi comenzó ganando, pero Racing reaccionó rápidamente

El encuentro comenzó con un Aldosivi decidido a buscar los tres puntos. A los 20 minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar abrió el marcador con un cabezazo después de un tiro de esquina.

La alegría del Tiburón duró apenas cuatro minutos. A los 24, Tomás Conechny asistió a Adrián “Maravilla” Martínez, quien definió de zurda dentro del área para establecer el empate.

Sin embargo, el delantero de Racing debió abandonar el campo de juego a los 29 minutos por una molestia muscular, en una situación que generó preocupación entre los hinchas locales.

Un penal revisado por el VAR definió el partido

En el segundo tiempo, Racing encontró la oportunidad de pasar al frente tras una infracción de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz dentro del área.

Luego de revisar la jugada mediante el VAR, el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal para el conjunto de Avellaneda.

A los 15 minutos del complemento, Ignacio Rodríguez convirtió desde los doce pasos y estableció el 2 a 1 definitivo.

Aldosivi intentó reaccionar durante los minutos restantes, pero no logró superar a la defensa local y terminó despidiéndose de la Primera División.

Aldosivi jugará en la Primera Nacional en 2027

Con esta derrota, el conjunto marplatense quedó matemáticamente condenado al descenso, ya que no podrá alcanzar a Deportivo Riestra cuando resta solamente una fecha para finalizar la temporada.

De esta manera, Aldosivi regresará a la Primera Nacional después de dos temporadas en la máxima categoría.

En la última jornada, Racing visitará a Barracas Central, mientras que Aldosivi recibirá a River Plate en Mar del Plata.