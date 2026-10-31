Este sábado 31 de octubre, El Hangar será escenario de una jornada de fantasía medieval con juegos de rol, combates recreativos, música y actividades para distintas edades. La programación comenzará a las 16 horas.
La propuesta Ventisca del Valhalla continúa este sábado 31 de octubre en Comodoro Rivadavia, con una jornada dedicada a la fantasía medieval, los combates recreativos, los juegos de rol y los espectáculos en vivo.
El encuentro se desarrolla en El Hangar, ubicado en Gatica 343, y contará con actividades durante toda la tarde y la noche.
Cronograma de actividades para hoy sábado
- 16:00: Apertura.
- 16:30: Combates infantiles.
- 17:00: Baile guiado.
- 18:00: Acústico del vikingo.
- 19:00: Show de fuego.
- 20:00: Desfile y concurso de disfraces.
- 21:00: Foto grupal.
- 21:30: Concurso de cerveza.
- 22:00: El Brujo y los Entes.
- 23:00: Portal al Carnival de Vixi.
Juegos de rol y aventuras en el mercadillo
Además del cronograma principal, desde las 18 horas estará presente La Galera de Moriarty con propuestas de juegos de mesa y actividades vinculadas al rol, incluyendo una partida dirigida por Emiliano.
Los asistentes también podrán participar de desafíos, buscar a los emisarios de la organización y completar misiones para obtener recompensas.
La jornada combina entretenimiento, caracterizaciones, música y propuestas interactivas para quienes disfrutan de los universos medievales y fantásticos.
Lugar: El Hangar, Gatica 343, Comodoro Rivadavia.
Fecha: sábado 31 de octubre.
Horario de apertura: 16:00.
La actividad es con entrada, según informó la organización a través de su cuenta de Instagram @ventiscadelvalhalla.
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