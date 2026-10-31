Este sábado 31 de octubre, El Hangar será escenario de una jornada de fantasía medieval con juegos de rol, combates recreativos, música y actividades para distintas edades. La programación comenzará a las 16 horas.

La propuesta Ventisca del Valhalla continúa este sábado 31 de octubre en Comodoro Rivadavia, con una jornada dedicada a la fantasía medieval, los combates recreativos, los juegos de rol y los espectáculos en vivo.

El encuentro se desarrolla en El Hangar, ubicado en Gatica 343, y contará con actividades durante toda la tarde y la noche.

Cronograma de actividades para hoy sábado

16:00: Apertura.

Apertura. 16:30: Combates infantiles.

Combates infantiles. 17:00: Baile guiado.

Baile guiado. 18:00: Acústico del vikingo.

Acústico del vikingo. 19:00: Show de fuego.

Show de fuego. 20:00: Desfile y concurso de disfraces.

Desfile y concurso de disfraces. 21:00: Foto grupal.

Foto grupal. 21:30: Concurso de cerveza.

Concurso de cerveza. 22:00: El Brujo y los Entes.

El Brujo y los Entes. 23:00: Portal al Carnival de Vixi.

Juegos de rol y aventuras en el mercadillo

Además del cronograma principal, desde las 18 horas estará presente La Galera de Moriarty con propuestas de juegos de mesa y actividades vinculadas al rol, incluyendo una partida dirigida por Emiliano.

Los asistentes también podrán participar de desafíos, buscar a los emisarios de la organización y completar misiones para obtener recompensas.

La jornada combina entretenimiento, caracterizaciones, música y propuestas interactivas para quienes disfrutan de los universos medievales y fantásticos.

Lugar: El Hangar, Gatica 343, Comodoro Rivadavia.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Horario de apertura: 16:00.

La actividad es con entrada, según informó la organización a través de su cuenta de Instagram @ventiscadelvalhalla.