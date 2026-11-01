El dólar del Banco Nación se ubica en $1.560 para la venta, mientras que el MEP alcanza los $1.571,35. La brecha entre el oficial y el paralelo es de apenas 0,32%, según las últimas cotizaciones informadas.

El dólar en Argentina comienza noviembre con una diferencia mínima entre las cotizaciones del mercado oficial y el paralelo. Según los últimos valores informados, el dólar blue se ubica en $1.565 para la venta, apenas cinco pesos por encima del dólar del Banco Nación.

En tanto, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, sin variaciones respecto de la actualización anterior.

Por su parte, el dólar blue registra un valor de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, también sin cambios en la última referencia disponible.

Dólar MEP: la cotización más alta entre las tres referencias

El dólar MEP, una de las alternativas utilizadas para acceder a divisas mediante operaciones bursátiles, presenta una cotización de $1.568,87 para la compra y $1.571,35 para la venta, con una variación informada del 0,50%.

De esta manera, el dólar financiero se ubica por encima del oficial y del blue.

¿A cuánto cotiza cada dólar?

Las últimas cotizaciones disponibles son:

Dólar Banco Nación: compra $1.510 y venta $1.560.

Dólar blue: compra $1.545 y venta $1.565.

Dólar MEP: compra $1.568,87 y venta $1.571,35.

La brecha entre el dólar oficial y el blue es de apenas 0,32%

Uno de los datos destacados es la escasa diferencia entre el dólar del Banco Nación y el mercado informal.

Con una cotización de venta de $1.560 para el oficial y $1.565 para el blue, la diferencia es de solo cinco pesos, equivalente al 0,32%.

Esta cercanía refleja una brecha reducida entre ambas referencias cambiarias, aunque su evolución dependerá de las próximas operaciones del mercado.

Qué pasará con el dólar en el inicio de noviembre

Este domingo 1 de noviembre no hay operaciones habituales en el mercado cambiario oficial, por lo que las cotizaciones corresponden a las últimas referencias disponibles.

La actividad financiera se retomará el lunes 2 de noviembre, cuando se conocerán los nuevos movimientos del dólar oficial, el mercado mayorista y los dólares financieros.