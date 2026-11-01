La cantante y el conductor de streaming dieron el sí este sábado 31 de octubre en una histórica casona de San Telmo. Claudia Villafañe estuvo a cargo de la organización y Damián Betular preparó la torta nupcial.

La cantante y actriz Lali Espósito y el periodista y conductor Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre de 2026 en una ceremonia privada realizada en el barrio porteño de San Telmo, rodeados de familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo argentino.

El lugar elegido fue Casa Carlos, una antigua casona que conserva la arquitectura tradicional del barrio y cuenta con un amplio jardín, donde la pareja celebró su unión después de casi tres años de relación.

Una boda organizada por Claudia Villafañe

La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien preparó una celebración de estilo íntimo, con una ambientación sencilla y elegante.

Entre los invitados estuvieron Cande Vetrano, Mery del Cerro, Peter Lanzani, Dillom, Juliana Gattas, Justina Bustos, Tomás Rebord y Ofelia Fernández, además de familiares y amigos cercanos.

Uno de los detalles destacados fue la torta de casamiento, elaborada por el reconocido pastelero Damián Betular, quien también participó del festejo.

Las imágenes y los votos que circularon en redes

Aunque los novios buscaron preservar su intimidad, durante la jornada comenzaron a difundirse fotografías y videos tomados desde edificios cercanos.

En algunos registros se pudo observar a la pareja durante la ceremonia y escuchar fragmentos de los votos pronunciados por Lali, que rápidamente generaron repercusión en las redes sociales.

¿Por qué eligieron casarse en Halloween?

La fecha tiene un significado especial para los recién casados: Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2023.

Tres años después, eligieron ese mismo día para celebrar su matrimonio.