El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa para este 1 de noviembre, con una temperatura máxima de 19°C. Las ráfagas más intensas se esperan durante la noche.

Comodoro Rivadavia comienza noviembre bajo alerta amarilla por viento, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este domingo se esperan fuertes ráfagas del sector oeste, que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora durante la noche.

A las 6 de la mañana, la ciudad registraba una temperatura de 12°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 53% y viento del oeste a 13 km/h. La presión atmosférica era de 996,1 hPa y la visibilidad alcanzaba los 30 kilómetros.

Cómo estará el tiempo durante el domingo

Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 12°C y vientos del oeste de entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde, la temperatura llegará a una máxima de 19°C, con condiciones ventosas y ráfagas de entre 70 y 78 km/h.

Hacia la noche, el viento continuará siendo protagonista. La temperatura descenderá a los 14°C y las ráfagas podrían intensificarse hasta alcanzar velocidades de 79 a 87 km/h.