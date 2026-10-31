La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Transporte, informó que desde el domingo 1 de noviembre entrarán en vigencia modificaciones en el recorrido de la Línea 5U del transporte público de pasajeros.

Los cambios incluyen una nueva ubicación de la cabecera en Zona Sur, ajustes en la circulación de las unidades y la incorporación de frecuencias durante los domingos.

Nueva cabecera de la Línea 5U en Zona Sur

De acuerdo con la información oficial, la nueva cabecera estará ubicada en la intersección de avenida Polonia y Natalia Payaguala.

A partir de esta modificación, el recorrido de ida comenzará en la nueva cabecera, continuará por avenida Polonia, avenida Kennedy y avenida Chile, para luego retomar el trayecto habitual.

En tanto, durante el recorrido de vuelta, las unidades circularán por el trayecto habitual hasta avenida Chile, desde donde continuarán por avenida Kennedy y avenida Polonia hasta llegar nuevamente a la cabecera.

La Línea 5U tendrá servicios los domingos

Una de las principales novedades anunciadas por el Municipio es la incorporación de frecuencias dominicales, que permitirán contar con el servicio también durante esa jornada.

Los horarios informados son los siguientes:

Servicio Desde Polonia y Natalia Payaguala Desde Pedro Granzón y 4 de Noviembre Primera salida 06:30 hs 07:30 hs Última salida 20:25 hs 21:29 hs

¿Desde cuándo comienzan los cambios?

La nueva modalidad de funcionamiento comenzará a regir el domingo 1 de noviembre de 2026.

Desde esa fecha, los pasajeros deberán tener en cuenta la nueva cabecera de Zona Sur y los cambios de circulación por las avenidas Polonia, Kennedy y Chile.