El presidente Javier Milei se quiso hacer el culto ante los alumnos de la Universidad Di Tella y solo logró, una vez más, hacer el ridículo.

Tratando de citar a Odiseo, el protagonista de La Odisea, el mandatario dijo de manera reiterada Eliseo, tal vez en honor al personaje de Guillermo Francella en El encargado.

También volvió a arremeter contra periodistas, habló de su hermana Karina y dijo que lo mejor como presidente es que pudo hacerse amigo de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Mientras tanto, el riesgo país aumenta y se vienen nuevos incremetos en colectivos y servicios.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: