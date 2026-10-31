El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, desmintió este viernes que Brasil haya convocado a la encargada de negocios de su Gobierno, María Emilia Cortés, para que rindiera cuentas por la huida de Bolsonaro desde territorio argentino a EEUU.

«Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones», aseguró el canciller en las redes sociales en respuesta al artículo de un medio local que daba cuenta de la cita entre el jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería brasileña, João Marcelo Galvão de Queiroz, con la máxima representante argentina en el país.

Aunque diversos medios locales y brasileños aseveran que esa reunión se produjo en la tarde del jueves en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, información confirmada por la Agencia Sputnik, el canciller negó que ese encuentro hubiera ocurrido.

Desde la ciudad estadounidense de Atlanta, donde se encuentra para participar en una reunión de ministros de Exteriores del G20, Quirno también cuestionó la afirmación del artículo mencionado que señalaba que el presidente argentino, Javier Milei, había retirado al embajador en Brasil.

«Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro», afirmó el ministro.

Al final de su mensaje, el canciller advirtió que no se debía tomar «el dictado de una sola fuente (e interesada claramente)».

El pedido de explicaciones a la encargada de negocios de Argentina se produjo ante las evidencias que apuntan a una posible ayuda del Gobierno argentino para que el excandidato presidencial y senador ultraderechista Flávio Bolsonaro pudiera huir a EEUU, donde se encuentra en la actualidad.

Bolsonaro, derrotado el domingo por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje, entró en Argentina la noche del martes por el puente internacional Tancredo Neves desde la localidad brasileña de Foz do Iguazú, y despegó el miércoles al filo de la medianoche desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones (noreste), en un vuelo privado rumbo hacia Miami, con escala en Guayaquil.

Pocas horas antes, el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes había ordenado que entregara sus pasaportes y le había prohibido salir del país. (Sputnik)