El accidente ocurrió a la altura del Chalet Huergo y movilizó a los servicios de emergencia. Uno de los vehículos involucrados fue un Volkswagen Gol. Se investigan las circunstancias del siniestro.

Un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos se registró en Comodoro Rivadavia, a la altura del Chalet Huergo, y dejó como saldo al menos una persona herida que debió ser trasladada al hospital regional.

Según la información preliminar, entre los automóviles involucrados se encontraba un Volkswagen Gol y un vehículo de color negro que también resultó afectado por el impacto.

Una persona fue trasladada al hospital

Como consecuencia de la colisión, una persona sufrió lesiones y recibió asistencia de los servicios de emergencia.

La víctima se encontraba con vida al momento de ser trasladada para recibir atención médica. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de las heridas ni su evolución

Según fuentes oficiales, comentaron a La Posta Comodorense que solo uno de los conductores habría sido sometido a una prueba de alcoholemia.

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