“En Chubut tenemos recursos, conocimiento y emprendedores con ganas de agregarle valor a lo que podemos producir. Estamos a una decisión política de recuperar ese potencial y generar trabajo genuino para los chubutenses”, sostuvo el diputado nacional Juan Pablo Luque durante una recorrida –acompañado por el concejal Marcos Panquilto de Comodoro Rivadavia y las concejalas Nathalia Rúa y Ana Reyes de Sarmiento–, por Huella Austral, un emprendimiento ubicado a siete kilómetros de Sarmiento que produce la sidra más austral del mundo y aprovecha el potencial turístico de la zona para el agregado de valor.

Luque destacó la capacidad de los productores chubutenses para desarrollar propuestas innovadoras y generar valor agregado, en un contexto económico que, según señaló, golpea especialmente a quienes apuestan por producir e invertir en la provincia.

“Un proyecto político que no piensa en la agenda productiva de la provincia tiene estos resultados: desempleo, recesión, cierre de comercios y empresas. Huella Austral es otro ejemplo de tantos que hoy logran sostener sus proyectos con creatividad, pero sobre todo con el compromiso de hacer prosperar sus negocios en Chubut”, expresó.

Durante la visita, el diputado conoció el proyecto que lleva adelante Sergio Larreguy, fundador de Huella Austral. El establecimiento cuenta con cinco hectáreas y alrededor de 2.500 plantas de cinco variedades de manzanas. Su sidra premium, elaborada mediante una segunda fermentación, recibió reconocimientos en España y Chile.

Además de la producción de sidra, el emprendimiento proyecta ampliar su propuesta turística con una hectárea de tulipanes, integrando producción, naturaleza y nuevas oportunidades para quienes visitan Sarmiento.

“Huella Austral nos recuerda que tenemos una provincia rica y llena de oportunidades. Necesitamos una política que acompañe a quienes producen, que impulse el agregado de valor y que entienda que el desarrollo de Chubut se construye generando trabajo”, concluyó Luque.