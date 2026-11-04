La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer qué beneficiarios pueden cobrar este miércoles 4 de noviembre de 2026, en el marco del calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Durante esta jornada continúan disponibles los pagos de determinadas prestaciones, independientemente de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, el organismo previsional actualizó los haberes de jubilados y pensionados mediante el mecanismo de movilidad mensual vinculado con la inflación.

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 4 de noviembre

De acuerdo con el cronograma difundido, este miércoles se encuentran habilitados los siguientes pagos:

Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de estas prestaciones pueden cobrar con todas las terminaciones de DNI. El período de pago informado se extiende hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

También se encuentran habilitados los pagos para todas las terminaciones de documento, con plazo hasta el 10 de noviembre.

Estas prestaciones forman parte del calendario de pagos de ANSES y pueden consultarse mediante los canales oficiales del organismo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados con el aumento

El sistema de movilidad previsional establece actualizaciones mensuales de los haberes de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según los montos difundidos, con un incremento del 1,96%, los valores informados son los siguientes:

Jubilación mínima: $444.158,46.

$444.158,46. Jubilación mínima con bono de $70.000: $514.158,46.

$514.158,46. Jubilación máxima: $2.988.765,82.

$2.988.765,82. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

$355.326,77. Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42.

Estos importes corresponden a los valores consignados en la información difundida, que los identifica como haberes de octubre. Por lo tanto, no deben interpretarse como montos definitivos de noviembre sin corroborar la actualización correspondiente a ese mes.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de pago a través de los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Para realizar la consulta, deben ingresar a www.anses.gob.ar y acceder a la sección de calendario de pagos o a Mi ANSES, según el trámite que necesiten realizar.

También pueden consultar la información desde la aplicación oficial del organismo.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Es importante recordar que las fechas de cobro varían según el tipo de prestación y, en muchos casos, de acuerdo con la terminación del DNI.

Para este miércoles 4 de noviembre, la información difundida confirma la continuidad de los pagos de asignaciones de pago único y asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas.

Quienes perciban jubilaciones, pensiones, AUH, AUE u otras prestaciones deberán consultar el calendario específico de noviembre para conocer su fecha de acreditación.