El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayor nubosidad durante la tarde y la noche. El viento será protagonista, especialmente después del mediodía.

Este miércoles 4 de noviembre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con temperaturas agradables, pero marcada por fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora durante la tarde.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 21°C, sin probabilidades de precipitaciones.

A las 6 de la mañana, la ciudad registraba 12,9°C, cielo parcialmente nublado, humedad del 54% y viento del sudoeste a 25 km/h.

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la mañana se esperan 15°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Por la tarde, la temperatura llegará a los 21°C y el cielo estará mayormente nublado. Aunque el viento sostenido disminuirá a velocidades de entre 23 y 31 km/h, las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

El viento continuará durante la noche

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 17°C y se mantendrá el cielo mayormente nublado.

El viento seguirá soplando del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas previstas de 60 a 69 km/h.

El SMN no anticipa lluvias para ninguna de las franjas horarias de este miércoles.