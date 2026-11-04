Según proyecciones de la Agencia Associated Press, los candidatos del Partido Demócrata ganaron las elecciones al Senado en Nueva Jersey, Rhode Island, Delaware, Illinois y Massachusetts. En Nueva Jersey, el senador Cory Booker logró la reelección tras imponerse al republicano Justin Murphy. En Rhode Island, el senador Jack Reed, quien representa a ese estado desde 1997, derrotó al republicano Raymond McKay. En Delaware, el senador demócrata Chris Coons también logró la reelección tras imponerse al republicano Michael Katz.

Según esta misma proyección, la vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton se impuso al expresidente del Partido Republicano Don Tracy y ocupará la banca del demócrata Dick Durbin, quien decidió retirarse del Senado tras cinco mandatos. En Massachusetts, el senador Ed Markey, quien representa al estado desde 2013, logró la reelección frente al republicano John Deaton. Además, en New Hampshire, el demócrata Chris Pappas encabeza el escrutinio frente al republicano John E. Sununu en la disputa por una banca en el Senado.

Varios de los estados mencionados, en los que triunfaron los demócratas, son tradicionalmente republicanos, lo que claramente marca el rechazo del pueblo de Estados Unidos a la política económica y belicista de Donald Trump. Un ejemplo concreto de los posicionamientos que, en estos temas tuvieron los candidatos demócratas, es el Chris Coons, que revalidó su banca por Delaware al derrotar al republicano Mike Katz, siendo absolutamente crítico de los aranceles de Trump y de la agresión bélica contra Irán, que calificó de ilegal.

La actual vicegobernadora de Illinois, la demócrata Juliana Stratton, ganó su banca al derrotar a Don Tracy, ex presidente del Partido Republicano en ese Estado. Stratton respalda el sistema sanitario Medicare para Todos, cuestionó con dureza el despliegue de la Guardia Nacional y de agentes federales de inmigración en Chicago ordenado por Trump.

Las gobernaciones que parecían definidas, cuando aún restaba procesar votos, son las de Illnois, donde el demócrata JB Pritzker fue reelecto al vencer a Darren Bailey, con lo que alimentó sus chances de ser aspirante a la Casa Blanca en el 2028. Otros que ratificaron su gobernación fueron Maura Healy en Massachusetts, Wes Moore en Maryland, primer gobernador afroamericano de ese Estado y Josh Shapiro en Pensilvania, otro perfilado a la presidencia del 2028.