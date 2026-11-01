El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro puede quedarse en Estados Unidos el tiempo que quiera.

«Puede quedarse todo el tiempo que quiera», dijo Trump a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida).

También afirmó que no planea reunirse con el político.

Anteriormente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que EEUU no había ayudado a Bolsonaro a salir del país.

Flávio Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cruzó la frontera con Argentina dos días después y viajó en un avión privado a EEUU, con una escala en Ecuador.

El senador brasileño está bajo investigación del Tribunal Supremo Federal de Brasil por dos causas.

La primera se refiere a la presunta recepción de unos 134 millones de reales (más de 26 millones de dólares) que el banquero Daniel Vorcaro presuntamente aportó para financiar la película sobre la vida de su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023).

La segunda, a su posible participación en un esquema de blanqueo de capitales a través de casas de apuestas. Flávio Bolsonaro rechaza todos los cargos.

Su mandato vence el 31 de enero de 2027, tras lo cual perderá la inmunidad parlamentaria. (Sputnik)