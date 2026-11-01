El accidente ocurrió este domingo por la mañana frente al Chalet Huergo e involucró a cuatro vehículos. Dos personas fueron hospitalizadas y uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un violento accidente de tránsito ocurrido este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 6:50, en la curva del Chalet Huergo de Comodoro Rivadavia, dejó dos personas heridas, importantes daños materiales y la muerte de un perro de raza salchicha que viajaba junto a una familia.

Según testimonios recogidos en el lugar, los ocupantes de una camioneta se dirigían de vacaciones hacia Córdoba cuando quedaron involucrados en el siniestro.

El hecho se registró sobre avenida del Libertador y demandó la intervención de personal policial, Tránsito Municipal, Policía Científica y equipos sanitarios.

Cuatro vehículos involucrados y dos personas hospitalizadas

De acuerdo con la ampliación oficial de la Comisaría de General Mosconi, el choque múltiple involucró a cuatro vehículos:

Un Volkswagen Gol.

Un Volkswagen Gol Trend.

Un Volkswagen Bora.

Una Ford Ranger.

Como consecuencia del impacto, dos personas fueron trasladadas al Hospital Regional.

El conductor del Volkswagen Bora, identificado como A.V, sufrió politraumatismos y presentaba posibles fracturas en las extremidades inferiores.

Por su parte, S.G, quien viajaba como acompañante en la Ford Ranger, se encontraba consciente y presentaba politraumatismos y heridas cortantes en la cabeza y en el brazo izquierdo.

Ambos quedaron bajo atención médica.

La familia perdió a una de sus mascotas

Uno de los momentos más dolorosos del accidente fue la muerte de un perro de raza salchicha que viajaba en la Ford Ranger.

El informe policial confirmó que el animal perdió la vida como consecuencia de la colisión.

Por disposición de la Fiscalía de turno, personal de Policía Científica realizó el registro fotográfico correspondiente y posteriormente entregó el cuerpo de la mascota a sus propietarios.

Según los testimonios iniciales, en la camioneta viajaban dos perros de esa raza.

Un conductor dio positivo en alcoholemia: 1,63 g/l

Durante el procedimiento, personal de Tránsito Municipal realizó controles y labró un acta de infracción al conductor del Volkswagen Gol.

El automovilista registró 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre y, además, se constató que circulaba sin el seguro obligatorio.

El resultado fue incorporado a las actuaciones correspondientes.

Investigan cómo ocurrió el choque

Los primeros testimonios mencionaron la posibilidad de que dos automóviles estuvieran realizando maniobras de velocidad antes del impacto.

Sin embargo, la Policía no confirmó oficialmente que se tratara de una picada, por lo que esa versión deberá ser corroborada mediante las pericias.

La violencia del choque provocó importantes daños materiales. Según los relatos iniciales, uno de los automóviles perdió el motor, que terminó sobre el bulevar.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para determinar la mecánica del accidente, mientras que agentes municipales realizaron un corte total de la circulación para preservar la escena.

La fiscal de turno, Dra. Martini, dispuso el secuestro preventivo de los cuatro vehículos involucrados.