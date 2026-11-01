En el marco de la campaña #HoyMeElijo, la Secretaría de Salud brindó charlas informativas sobre el cáncer de mama en el dispositivo móvil, en siete CAPS y en articulación con otras instituciones, además de jornadas de atención integral que permitieron acercar información sobre la detección temprana, promover los controles preventivos y fortalecer el cuidado de la salud de la comunidad.

Como parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Espíndola, llevó adelante durante octubre una agenda de promoción y prevención del cáncer de mama, con actividades destinadas a sensibilizar a los vecinos sobre la importancia del diagnóstico temprano.

Las charlas se desarrollaron en el dispositivo móvil ubicado en el exterior del natatorio de Km.8; y en los CAPS Isidro Quiroga, Moure, Stella Maris, Las Flores, San Martín, Marcelino Reyes y René Favaloro, donde los equipos de salud brindaron información sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y los controles médicos recomendados.

En paralelo, la campaña incluyó jornadas de atención integral. En el CAPS Isidro Quiroga se concretaron 9 consultas de clínica médica, 9 tomas de muestras para Papanicolaou (PAP) y 8 testeos de VIH y sífilis. Asimismo, durante la actividad destinada a trabajadoras municipales nucleadas en la Asociación de Personal Jerárquico (APJ), se realizaron 20 electrocardiogramas, 14 testeos de VIH y sífilis y más de 25 solicitudes de estudios médicos.

Por otra parte, en articulación con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, el equipo de Salud Municipal participó de una jornada especial destinada a más de 60 mujeres del programa Nutriendo Futuro. Durante el encuentro se brindó una charla informativa sobre la autoexploración mamaria, orientada a promover el conocimiento del propio cuerpo, reconocer posibles cambios en las mamas y reforzar la importancia de la consulta médica.

Las acciones de concientización también alcanzaron al tráiler sanitario ubicado en Km. 8 y a la 20° edición de la Carrera de la Mujer, donde Salud Municipal participó con un stand de promoción y prevención, reforzando el mensaje sobre la importancia de priorizar el cuidado de la salud.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, valoró la participación de la comunidad, y el trabajo articulado que permitió ampliar el alcance de las actividades. “Estamos muy contentos porque vemos la participación de los vecinos en cada charla que organizamos. Estos encuentros nos permiten acercar información, escuchar inquietudes y generar espacios de confianza. También, -agregó-, quiero destacar el trabajo conjunto con otras áreas municipales e instituciones, porque cuando aunamos esfuerzos podemos llegar a más personas y acercar la prevención a distintos espacios”.

En ese sentido, el funcionario reconoció el compromiso del equipo de salud, diciendo que “detrás de cada charla está nuestro personal preparado, el que organiza y que cuida cada detalle. Desde ambientar los CAPS hasta generar un espacio cálido y amigable, hay un trabajo enorme que muchas veces no se ve, pero que hace la diferencia para que las personas se sientan cómodas, participen y puedan consultar”.

Por último, Espíndola remarcó que “el Mes Rosa termina, pero la promoción y prevención continúa durante todo el año. Nuestro compromiso es seguir trabajando en los barrios, junto a otras instituciones y organizaciones para que cada vez más vecinos tengan acceso a información confiable, orientación y controles de salud”.