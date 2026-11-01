Funcionarios del Ejecutivo Provincial, junto a autoridades nacionales y de las distintas jurisdicciones del país, formaron parte del encuentro desarrollado en Bariloche. El espacio tuvo como finalidad avanzar de manera articulada en políticas de prevención, asistencia y protección de derechos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, participó de la XXV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, y convocó a funcionarios y especialistas de las distintas jurisdicciones del país.

Chubut estuvo representada por el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Cunha; y la directora provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Morena Pazos, ambos integrantes de este espacio federal de intercambio y coordinación.

Prevención, asistencia e intervención

Durante dos jornadas, los participantes abordaron aspectos vinculados con la prevención y persecución del delito, la protección y asistencia a las víctimas, y el trabajo de las comisiones permanentes del Consejo. También se presentaron informes sobre las nuevas modalidades del delito y la implementación del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026.

En ese marco, el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Cunha, sostuvo que “la participación de Chubut permite compartir experiencias y fortalecer la articulación entre Nación y provincias para avanzar en políticas de prevención, asistencia y protección de derechos”.