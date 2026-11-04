Donald Trump sufrió una contundente derrota en las elecciones de medio término y perdió el control de las dos cámaras del Congreso. Los demócratas les arrebataron a los republicanos el Senado y la Cámara de Representantes. La derrota pone fin a dos años de dominio republicano sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En la Cámara de Representantes se renovaron las 435 bancas. Con 360 distritos ya definidos, los demócratas ganaron 222 escaños, frente a 138 republicanos, con 75 distritos todavía sin definir. Para obtener la mayoría se necesitan 218 bancas, número que ya fue cómodamente superado por la oposición a Trump.

En el Senado se renovaron 35 de las 100 bancas. Los demócratas y sus aliados independientes ya tienen 54 bancas aseguradas, frente a 44 republicanas. Quedan 2 por definir, en Alaska y Misisipi. La oposición le arrebató al menos 7 bancas al partido de Trump y recuperó la mayoría en la Cámara alta.

La derrota republicana llegó incluso a Texas, uno de los principales bastiones de la derecha estadounidense. Allí, el demócrata James Talarico ganó una banca en el Senado y puso fin a 38 años sin senadores demócratas por ese estado. En Kansas, otro histórico bastión de la derecha, el demócrata Adam Hamilton consiguió una victoria todavía más excepcional: ese estado no elegía a un senador de su partido desde 1932, hace 94 años.

5) Los demócratas les arrebataron a los republicanos al menos siete bancas del Senado. Además de Texas y Kansas, ganaron escaños en Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur. También conservaron sus bancas en Georgia y Michigan, donde triunfó Abdul El-Sayed, quien se convertirá en el primer senador musulmán de la historia estadounidense.

La ola demócrata alcanzó también a las gobernaciones. Al menos cinco estados que estaban en manos republicanas cambiaron de signo: Gina Hinojosa ganó en Texas, Amy Acton en Ohio, Keisha Lance Bottoms en Georgia, Rob Sand en Iowa y Aaron Ford ganó en Nevada.. En Texas y Ohio, los republicanos perdieron en la misma jornada la gobernación y una banca del Senado nacional. Hinojosa será la primera gobernadora latina de Texas. (Infosiberia)